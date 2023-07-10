نقل الفنانة إنجي خطاب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

كشفت الفنانة إنجى خطاب عن تعرضها لوعكة صحية، حيث نشرت صورة لها خلال إجرائها تحاليل في المستشفى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: ممكن تدعولي بالشفاء العاجل، الدعاء يغير القدر، بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعة وتحاليل على القلب، دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاء لا يغادر سقمًا يا رب، الحمد لله على كل حال يا رب.

وكانت إنجى قد سقطت فجأة على الأرض وشعرت بتنميل في ذراعها مع إحساس بحرقان في منطقة الصدر.

يذكر أن إنجى خطاب قد شاركت بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وحقق مسلسل "كلبش" في جزئيه الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته أمير كرارة وهيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكي وأحمد حلاوة وهالة فاخر ومحمود البزاوى.