بدء موسم التين الشوكي.. تعرف على الفوائد والأضرار

بدأت عربات بيع التين الشوكي في الانتشار في جميع ميادين وشوارع الجمهورية، خاصة أن هذه الأيام تعد موسما التين الشوكي في مصر، كما أن التين الشوكي يعتبر الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، ويطلق عليه البعض فاكهة الغلابة، وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون ضارًا.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز فوائد وأضرار التين الشوكي

فقدان الوزن

تساعد الألياف الموجودة في نباتات التين الشوكي في إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، وزيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة.

منقذ للبشرة

التين الشوكي غني بالأحماض الدهنية الأساسية وأوميجا 6 و9 وفيتامين هـ المضاد للأكسدة الطبيعي، والأحماض الأمينية التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا، كما يساعد محتواه من فيتامين K على تفتيح الهالات السوداء تحت العين وتحسين مظهر البشرة

تنظيم السكر في الجسم

فائدة أخرى محتملة من التين الشوكي هو استخدامه في إدارة نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري.

تعزيز صحة الكبد

تم استخدام التين الشوكي تاريخيًا لعلاج مشاكل الكبد، وتؤيد بعض الدراسات الحديثة هذه الفكرة.

دعم الكوليسترول

قد يقلل التين الشوكي من مستويات الكوليسترول في الدم بسبب الألياف الغذائية التي يحتوي عليها، ما يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالدهون.

مضاد للالتهابات والأكسدة

للتين الشوكي خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة وفقا لموقع hollandandbarrett، إذ يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الجهاز الهضمي والشعب الهوائية، وهو فعال ضد الجذور الحرة نظرًا لاحتوائه على المركبات والبيتانين والأيزوبيتانين.

أضرار التين الشوكي

يعتبر التين الشوكي آمنًا عند تناول الحد المعقول منه، لكن إذا كنت تأكل الكثير من هذه الفاكهة فقد تواجه آثارًا جانبية مرتبطة بالاستهلاك المفرط للألياف.

لكن عند الإفراط في تناوله قد يتسبب في بعض المشكلات من بينها: الإسهال - عسر الهضم – الانتفاخ – الغثيان - حالات نادرة من انسداد الأمعاء - الحساسية.