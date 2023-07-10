وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال "القصير" إنه خلال الفترة من 23 /6 /2023 حتى 6 /7 /2023، تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 107 آلاف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 6 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار .

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.