برلماني: نقص دواء الفاركولين يؤثر على حياة مرضى الحساسية

تقدم النائب إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية ( الفاركولين – اتروفنت – بلميكورت ).

وأشار إلى أن تلك الأدوية يتم استخدامها في علاج ضيق التنفس الناتج عن مشاكل الجهاز التنفسي والانسداد الرئوي المزمن حيث أنهم غير متوفرين في الصيدليات ولهم أهميه قصوى لمرضى الصدر والحساسية.

وكان النائب قد تلقى عدد من شكاوى المواطنين في هذا الشأن ، وتساءل: لو الحكومة عندها مشكلة ، أين البحث عن بدائل ؟ وماذا يفعل مرضى الصدر والحساسية ؟