الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف يفوز بدرع غسان كنفانى للرواية العربية

افتتح وزير الثقافة الفلسطينى الروائى الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، لعام 2023، فى قاعة "المنتدى" فى متحف ياسر عرفات، فى رام الله.

وخلال الافتتاح أعلن عن فوز الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف بدرع غسان كنفانى للرواية العربية لعام 2023، واختياره شخصية للملتقى، كما أعلن فوز الكاتب المصرى عمرو حسين بجائزة غسان كنفانى، عن رواية "الديناصور" فى دورتها لعام 2023.

كانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا عن الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة والتى تضمنت 14 رواية لكتاب من 9 دول عربية، وبعدها أعلنت عن الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، والتى تضم خمس روايات تم اختيارها من بين الـ14 رواية.

يقام ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، فى الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الجارى، تزامنًا مع الذكرى الحادية والخمسين على استشهاد الأديب المناضل غسان كنفاني.