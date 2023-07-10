عودة عظة الأربعاء بعد تعافي البابا تواضروس الثاني

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يوليو، بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته.



ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

والجدير بالذكر أن البابا تواضروس تعرض منذ عدة أكثر من شهر إلى أزمة صحية بسبب التهاب العصب السابع ونصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة والبعد عن الضغوطات.

وقام قداسته بإرسال منشور يطمئن أحبائه على صحته من خلال مجلة تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس في رسالته إن مشكلة العصب السابع تتطلب الراحة التامة وعدم بذل أى مجهود بجانب العلاج الدوائي والجلسات اليومية للعلاج الطبيعي وأنه فى خلوة تامة ويرجو ألا تطول.