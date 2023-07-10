مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم بطريق مفارق قارون في الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمفارق مدينة يوسف الصديق وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.