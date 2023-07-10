النائب إيهاب منصور يطالب بحقوق العاملين بشركة الحديد والصلب

قام المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقديم سؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.

وأشار إلى أن تأخر الصرف أتى بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل وتصفية الشركة فى 11 /1 /2021 طبقا للمادة 38 و 39 من القانون 202 لسنة 1991 وكذلك قرار رقم 34 لسنة 2021 بتاريخ 31 /5/ 2021 بتعيين مصفيًا على الشركة .



وطالب النائب بموافاته ببيان ماتم صرفه والمتبقي صرفه وأسباب تأخير الصرف وكذلك مستحقات الوجبة الشهرية (غيرالجافة ) للعاملين بالشركة بحوالي ( 4.163.452 مليون جنيه)

وموقف صرف مكافأة نهاية الخدمة وصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات وصرف العلاج.