5 قرارات لرئيس قضايا الدولة الجديد تعرف عليها

أصدر اليوم الاثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣ المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي عدة قرارات مهمة:
القرار رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً للهيئة.
كما أصدر القرار رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل الأمانة العامة للهيئة.
كما أصدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة.
كما أصدر القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني.
كما أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة.