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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

5 قرارات لرئيس قضايا الدولة الجديد تعرف عليها

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود بيومي
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أصدر اليوم الاثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣ المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي عدة قرارات مهمة:

القرار رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً للهيئة.

كما أصدر القرار رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل الأمانة العامة للهيئة.

كما أصدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة.

كما أصدر القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني.

كما أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة.

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المستشار مسعد عبد المقصود بيومي قرارات هامة المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة المستشار هاني محمد على رئاسة المكتب الفني تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة