محافظ الفيوم يتابع الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال شهر يونيو الماضي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدته الأستاذة سماح كامل دياب مدير عام الثقافة بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

من جانبها، أشارت مدير عام فرع ثقافة الفيوم، أن الفرع أقام العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر يونيو الماضي، ففي إطار تعزيز الأنشطة المسرحية فى غرس القيم المجتمعية، تم إقامة العرض المسرحي"قمرية" لفرقة الفيوم القومية المسرحية، على مسرح مجلس مدينة الفيوم، خلال الفترة من 6-10 يونيو، وإقامة العرض المسرحي "الأميرة ذات الهمة" في الفترة من 18-22 يونيو.

كما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع، فعاليات مبادرة "أطفالنا" بجمعية الشيخ موسى، والتي تضمنت ورش حكي "حكايات ستوب الأراجوز حول استثمار وقت الفراغ ومخاطر الموبايل"، ومسابقات ثقافية، وورش لاكتشاف مواهب الأطفال.

ولفتت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى استمرار العروض الفنية لفرق ثقافة الفيوم، حيث تم تنظيم عدد من العروض الفنية لفرق الإنشاد الديني، والموسيقى العربية، وفرقة عرب الفيوم البدوية، على المسرح الروماني بميدان السواقي وسط حضور جماهيري كبير.

وأضافت، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال نفس الشهر، حيث أقيم العرض المسرحي"رحلة ورد – أراجوز في مهمة رسمية" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، إضافة إلى الورش الفنية للرسم الحر، لتنمية مواهب الأطفال ضمن النشاط الصيفي، كذلك تم تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة يونيو تضمنت ندوة بعنوان ثورة 30 يونيو ودورها في التنمية المستدامة، وورشة فنية، فضلاً عن عروض المواهب من رواد المكتبة.

كما أقيمت احتفالية ثقافية فنية ببيت ثقافة طامية، بمناسبة ثورة 30 يونيو، تضمنت محاضرة بعنوان "إرادة شعب"، وورشة فنية بعنوان "مصر الأمن والأمان"، وعرض فنى للمواهب، كما أقامت مكتبة مطرطارس عدداً من الورش الفنية ضمن النشاط الصيفي، منها ورشة لتحسين الخط العربي، وورشة فنية لتعليم المشغولات اليدوية من الخرز، وورش فنية لتعليم أساسيات الرسم.