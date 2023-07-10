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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأربعاء.. ختام مسابقة "عين شمس تبتكر" في نسختها الرابعة

مركز الابتكار وريادة
مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub
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تختم الأربعاء المقبل جامعة عين شمس مسابقة “عين شمس تبتكر” بالتعاون مع جامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي بجوائز تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه .

وتأتي المسابقة في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة و سوق العمل.

ينظم الحفل مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD.

شارك بالمسابقة أكثر من 280 فكرة ابتكارية من طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال من جامعة عين شمس، والذين تلقوا تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتهم وأفكارهم قبل التنافس أمام لجنة تحكيم من خبراء ريادة الأعمال من الجانبين المصري والالماني.

الأنشطة الطلابية الابداع والابتكار دعم الأنشطة الطلابية جامعة عين شمس جامعة برلين