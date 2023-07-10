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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. إطلاق أكبر تدريب صيفي على استخدامات الطاقة الذرية بمشاركة 1900 طالب

مداخلة هاتفية عبر
مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز
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كشف الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن أكبر تدريب صيفي على استخدامات "الطاقة الذرية"، قائلا إنه تم البدء منذ شهر ديسمبر قبل الإعلان عن عقد مجموعة من الاجتماعات لترتيب التدريب الصيفي لهذا العام.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدريب الصيفي يحتوي على أكبر عدد من الطلاب، يقدر بـ 1900 طالب، والذى سيبدأ من 17 يوليو وينتهي في 14 سبتمبر على أربع فترات تدريبية، كل فترة ستكون 10 أيام للطلاب.

ولفت إلى أن التدريب الصيفي أهميته للطلاب الذين لم يتخرجوا خاصة طلاب الفرقة الثانية والثالثة من كليات الهندسة والعلوم والزراعة والطب والصيدلة، مضيفاً أن التدريب الصيفي هو أحد متطلبات التخرج للطالب وبالتالي لا بد أن يؤدي هذا التدريب.

هيئة الطاقة الذرية استخدامات الطاقة الذرية التدريب الصيفي