محافظ كفر الشيخ: إجراء الكشف الطبي على 243 ألف مواطن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن أعمال حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، أتت بثمارها، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي بدأت يوم 25 يونيو الماضي، حرصا على الارتقاء بصحة المواطن ، مشيراُ إلى أن تم إجراء الكشف الطبي على243 ألفا و966 مواطنا، ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية"، و تحويل 5 آلاف و 826 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتطعيم 201 ألف و735 طفلا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ل 32 ألف و202 منتفعة، و32 ألف و 896 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 31 ألف و880 وسيلة تنظيم الأسرة ،وعمل 26 ألف و412 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج ل 4 آلاف و141 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 116 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالاضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الاغذية على 481 منشأة غذائية، وأخذ 150 عينة مواد غذائية، وتحرير 379 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 28 منشاة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وقالت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة، إنه تم إعدام 17 ألف و506 أغذية، و107 لتر سوائل، والمرور على 162 محطة مياه شرب، و 42 محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

‏وأكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، على استمرار تقديم الخدمات الطبية في كافة ربوع المحافظة، كما دعا جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد، والوصول بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى إلى مستوى يليق بالوطن المفدى وبالمواطن المصري، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.ج

IMG-20230710-WA0012

IMG-20230710-WA0011