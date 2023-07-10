محافظ المنوفية يناقش آلية تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر أصول وأملاك الدولة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية لحصر أصول واملاك الدولة وتفعيلها، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس بدر عبد السيد مستشار وزير التنمية المحلية للشئون المعلوماتية، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرى إدارات أملاك الدولة والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتحول الرقمى وعدد من الإدارات بالمحافظة.

وتم مناقشة المراحل التفصيلية لآلية عمل المنظومة والتكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات معربا عن أمنياته فى أن تكون المنوفية من المحافظات الرائدة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد لقاء دورى كل أسبوعين برؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات أملاك الدولة لمتابعة آلية العمل بالمنظومة ونسب التنفيذ بها مشيرا إلى أن المنظومة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.