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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز سيدتين لاتجارهما في مستحضرات التجميل المجهولة ببولاق أبو العلا

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بحجز سيدتين لاتهامهم بالاتجار في مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، علي ذمة التحريات التي أمرت بها، كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات واعدامها.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط سيدتين بحوزتهما كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ببولاق أبو العلا.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين) لقيامهما ببيع مستحضرت تجميل "مجهولة المصدر" بدائرة القسم، وبحوزتهما (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل) جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة التحفظ على المضبوطات الإجراءات القانونية أرباح غير مشروعة حجز سيدتين شرطة بولاق