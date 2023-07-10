ضبط 5 أطنان أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية، اليوم، حملة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، وبرفقة عبدالكريم عوض الله والسيد بلاسى مساعدى مدير المديرية، ومحمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس وأثناء مرور الحملة بالطريق الرئيسى فاقوس الصالحية القديمة وأمام قرية العزازي مركز فاقوس تم ضبط سيارة جامبو محملة بأعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 .

تم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 أطنان و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر ، وتم تحرير المحضر رقم 10619 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المضبوطات، وذلك لحيازته ونقله اعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.

من جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطةالتجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.