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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني

الطيران المدني السوداني
الطيران المدني السوداني
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 أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني اليوم/الاثنين/ نشرة طيارين "نوتام" والتى تضمنت تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 يوليو الجارى. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التمديد استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.
كان المجال الجوي السوداني قد أغلق أمام حركة الطائرات في 15 أبريل الماضي بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وتم تمديد الإغلاق حتى 30 يونيو الماضى ثم مرة أخرى حتى 10 يوليو واخيرا حتى آخر الشهر الجاري.

الجوي السوداني السودان