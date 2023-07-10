الإثنين 10/يوليو/2023 - 01:39 م

أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني اليوم/الاثنين/ نشرة طيارين "نوتام" والتى تضمنت تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 يوليو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التمديد استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

كان المجال الجوي السوداني قد أغلق أمام حركة الطائرات في 15 أبريل الماضي بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وتم تمديد الإغلاق حتى 30 يونيو الماضى ثم مرة أخرى حتى 10 يوليو واخيرا حتى آخر الشهر الجاري.