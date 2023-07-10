مصرع طفل صدمته سيارة في القليوبية

لقي طفل مصرعه عمره 5 سنوات صدمته سيارة في إحدى قرى شبين القناطر في محافظة القليوبية وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفى.

انتقل على الفور المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر والنقيب محمد مجدي معاون المباحث وتبين أنه أثناء سير سيارة في أحد شوارع قرية المريج صدمت طفل عمره 5 سنوات ما أدى إلى مصرعه في الحال وجرى نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.

وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة وأسرة الطفل.