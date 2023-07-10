استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

الإثنين 10/يوليو/2023 - 01:35 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشاب الذي أعلن إصابته قبل قليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.

وأوضحت الوزارة، في بيان مُقتضب، أنها أبلغت من هيئة الشئون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عامًا) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وفى وقت سابق، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص على شاب فلسطيني غرب محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب في قرية "دير نظام" غرب رام الله.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب المصاب مقاوم وحاول إلقاء عبوة وأطلق عدة رصاصات نحو قوة للجيش قرب مستوطنة "نفيه تسوف".. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن المقاوم استشهد.