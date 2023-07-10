مناظرة النيابة لجثة طفلة عذبها زوج والدتها بالبساتين: جروح وكدمات بالجسد

فتحت نيابة البساتين والنيابة العامة، تحقيقات موسعه في واقعة قتل طفله علي يد والدتها وزوجها، وتعذيب شقيقها، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم وزوجته، وأمرت بعرض شقيق المنوفيه علي الطب الشرعي لبيان ما به من آثار تعذيب، والتحفظ عليه لحين تسليمه لأحد ذويه بعد التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفله انها في العقد الثاني من العمر، وجود آثار تعذيب عبرة عن سحجات وكدمات وجروح في سائر الجسد اثر ضربها وتعذيبها، وعدم الاعتناء بالجروح، ويرجح أنها تسببت في الوفاة.

وشهدت منطقة البساتين جريمة بشعة عندما أقدم عامل رخام على تعذيب نجلة زوجته حتى الموت لتأخرها فى العودة للمنزل.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها كما تبين اصابة شقيقها ، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعدى على الضحية بزعم خروجها المتكرر من المنزل، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.