بالفيديو.. تفاصيل تقديم 6 ملايين خدمة علاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كل مصري ومصرية وكل مواطن كان يحلم بمنظومة صحية تخدمه وتخدمه أسرته، وحلم الرئيس السيسي لتطبيق المشروع وتنجح المنظومة في الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالكامل.

وقال "العقاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إنه تم البدء في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وحاليًا في أسوان والسويس لتنتهي المرحلة الأولى مكللة بالنجاح، موضحًا أن الإسماعيلية، من المحافظات التي كان بها المنظومة الوليدة التي بدأت عملاقة، والتي تم تقديم 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية فيها مقسمة بين الـ 3 مستويات للخدمة الصحية.

وتابع، أن المستوى الأول هو المستوى الذي يقدم في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والثاني في المستشفيات العامة وهي الخدمات مثل خدمات الباطنة والجراحة العامة والنساء والأطفال والولادة، والمستوى الثالث من الخدمة هو العمليات المتقدمة، والتي كانت تقدم بأعداد قليلة ومستوى لا يصل للعمليات ذات المهارة الفائقة والعمليات الكبرى بأعداد كبيرة مثلما بدأ يتم في منظومة التأمين الصحي الشامل في القطاع الحكومي.

وأردف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية في الهيئة العامة للرعاية، أن هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة عن دفع وتمويل كل الخدمات الصحية والعلاجية تحصل نسب اشتراكات بسيطة، فكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة يدفعون 1% من مرتبهم.. دي حاجة لا تُذكر.

وأشار إلى أن المواطن قد يستفيد من عمليات جراحية تكلفتها بالملايين، وأقصى مبلغ يمكن دفعه هو 396 جنيها للعامل في الجهاز الإداري للدولة حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، اما موظفو القطاع الخاص فإن لهم شرائح مختلفة".