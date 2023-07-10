الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة في القمة 126 المحدد لها الخميس القادم.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري السبت الماضي في الدوري.

ويستعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقيادة فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وفى سياق آخر، تأكد غياب الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى النادى الأهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق في منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولي مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلي للتعافي من جزع الكاحل الذى تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، فيما رحل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو بوليفار البوليفي.