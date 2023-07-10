"فنون الخط العربي" و"كتابة الشعر" ورش تدريبية بثقافة البحر الأحمر

نظم بيت ثقافة القصير بالبحر الأحمر، مجموعة من الورش المختلفة لتنمية مهارات الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت بورشة "تعليم كتابة وتأليف الشعر"، والذي تحدث خلالها الشاعر أبو ضيف شلبي، عن كيفية كتابة وإلقاء الشعر، موضحًا أنه من المهم تعلم أساسيات كتابة الشعر، من خلال الاطلاع على قواعده وأُصوله، مع كتابة القصيدة بالأسلوب الخاص للشاعر وبالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة القواعد.

أعقب ذلك ورشة "تعليم الخط العربي"، تناولت خلالها الفنانة دعاء محمد مبادئ الكتابة السليمة، وطريقة الإمساك بالقلم والتي تساعد على تعلم الخط بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى استمرار ورشة الحساب الذهني مع المدربة رشا نصر، وتم خلالها تدريب الأطفال على كيفية استخدام المعداد الياباني Abacus.

هذا وقد شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، عددا آخر من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي جاءت في سياق برامج وفعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها في المجتمع" قدمها حسن توفيق محمد، واعظ عام بمدينة حلايب، موضحا أهم أسباب الزيادة السكانية ومنها العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانتشار ثقافة الإنجاب التي تكونت منذ أزمنة طويلة في المجتمع، وأن الزيادة السكانية لها تأثير بالغ على التنمية.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية، ألقي خلالها الشاعر إسلام عبد الباسط عدة قصائد منها قصيدة "وصال، الإمام وميلاد النبي"، بجانب ورشة فنية، للأطفال لعمل رسومات بالقلم الرصاص قدمها الفنان إبراهيم عبد الله.

وقدم بيت ثقافة الحمراوين، محاضرة بعنوان "نقطة مياه تساوى حياة"، تحدث بها غريب جاب الله -مساعد كبير معلمين بمدرسة الثورة الثانوية للبنات، ملقيا الضوء على الأمن المائي.