بسبب بيانات الوظائف الأمريكية.. تغيرات طفيفة في أسعار الذهب بداية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية

أظهر التحليل الفني الصادر عن جولد بيليون اليوم ، ان أسعار الذهب الفورية استطاعت خلال الأسبوع الماضي إلى الابتعاد عن مستويات الدعم الحركة التي كانت ستدفعها إلى هبوط حاد في حالة كسرها لأسفل، للتداول الآن في منطقة محايدة تحت منطقة المقاومة الأولية.

حتى الآن لا نستطيع الإشارة إلى تغير اتجاه الذهب إلى صاعد ولكن الاتجاه الهابط للذهب شهد ضعف كبير، ويمكن خلال هذا الأسبوع أن نشهد فرص ارتفاع جيدة لأسعار الذهب في حالة حصوله على دعم من بيانات التضخم الأمريكية أو تصريحات أعضاء الفيدرالي هذا الأسبوع.

الاختراق الصريح والاستقرار فوق منطقة المقاومة 1930 – 1940 دولار للأونصة سيعد بداية الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القصير ويبدأ رحلة الصعود إلى المستهدف الأول عند منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة.

في حالة فشل الذهب في إيجاد الدعم الكافي للصعود يعود إلى التراجع وإعادة اختبار منطقة المقاومة الهامة عند 1900 – 1915 دولار للأونصة.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر الأسعار في التداول ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع بين المستوى 2170 و 2180 جنيه للجرام عيار 21، ومن المتوقع أن يستمر التذبذب في نطاقات ضيقة حتى صدور الأحداث التي أشرنا إليها سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.

يبقى الضغط السلبي قائم على أسعار الذهب محلياً طالما تداول السعر تحت المستوى 2200 جنيه للجرام، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط مستهدفاً المستوى 2150 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.

وفي حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيكون المستهدف الأول عند المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2220 جنيه للجرام.

تشهد أسعار الذهب تغيرات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم.

استقر سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1924 دولار للأونصة ليشهد تغيرات طفيفة حول هذا المستوى، وذلك بعد أن سجل ارتفاع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.8% ليعيد الذهب إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.3% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

تقرير الوظائف الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة الأمريكية أظهر نمو أقل من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر يونيو، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 209 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات 224 ألف وقراءة شهر مايو 306 ألف وظيفة.

تعد هذه البيانات هي الأضعف منذ عامين ونصف وهو ما دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن أداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام، لترى الأسواق أن الاقتصاد قد لا يتحمل قرارين لرفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وفقاً لهذه التوقعات عاد الذهب إلى الانتعاش بشكل كبير ليعوض خسائره السابقة وذلك على الرغم من كون التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 92% لقيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.

ومع بداية تداولات الأسبوع الجاري عادت الأسواق إلى تقييم الموقف من جديد، خاصة أن تقرير الوظائف أظهر أيضاً استمرار معدل الأجور في التزايد، وهو ما يعد داعم للتضخم الأمر الذي يقلل من فرص تراجع التضخم وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% في محاول لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدها يوم الجمعة الماضية بعد بيانات الوظائف، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8%.

بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، مع توقعات بتراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 5% من 5.3% وفق جولد بيليون

أيضاً يشهد هذا الأسبوع تصريحات من عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما قد يعد محرك للأسواق إلى جانب بيانات التضخم الأكثر أهمية هذا الأسبوع.

تحركات الذهب بعد تقرير الوظائف

شاهدنا الذهب يرتفع بشكل واضح عقب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي وتثبيت أقدامه فوق منطقة الدعم 1900 – 1915 دولار للأونصة، ولكنه فشل في اختراق منطقة المقاومة الأولية عند 1930 – 1940 دولار للأونصة.

بيانات التوظيف لم تكفي لتحديد الاتجاه القادم للذهب ليظل في التداول بشكل عرضي تحت منطقة المقاومة السابق ذكرها، ولكن نجح الذهب في تقليل الضغوط السلبية الواقعة عليه وأصبح مستعداً للعودة إلى الارتفاع ولكن ينتظر الحافز المناسب

قد تستمر التحركات العرضية في أسواق الذهب هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تساهم في تحديد حركة الذهب على المدى القصير، خاصة أن الدولار الأمريكي يعاني خلال الفترة الحالية ويقلل من تأثيره على الذهب كون المعدن النفيس يعد سلعة تسعر بالدولار.