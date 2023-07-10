الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بمقدار 19.1%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 2023،

حيث سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.2%).

واوضح الجهاز انه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.6%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (28.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.0%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

واشار الجهاز الي انه سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.2%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.5%).