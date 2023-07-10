أبو العلا: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز دور الدعم المجتمعى

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى فى البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بشأن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذى يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل هى سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، التكافل والعمل الأهلى، هو ذراع أساسى بالدولة والمجتمع يخفف بدوره عن كاهل الأسرة المصرية.