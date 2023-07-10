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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تشارك في فعاليات تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في فعاليات المرحلة الأولى من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة حول "التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص" والذي أطلقته جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة،  حيث يمثل الجامعة في التدريب الدكتورة غادة عاطف مدير وحده مناهضة العنف ضد المرأة ، والأستاذة الفت الشريف مدير وحدة خدمة متحدي الإعاقة .
من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن ، حرص الجامعة على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تعمل على   نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التمييز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وتمكين المرأة لتقديم الدعم الفعال للجهات الحكومية، و تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي. 
تجدر الإشارة إلى أن محاور التدريب تضمنت استعراض للتجارب الدولية، والأهداف الرئيسية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتعرف على مستويات الخطط الاستراتيجية دوليا ومحليا والتكامل فيما بينهما، إضافة إلى عرض معايير وخطوات إعداد الخطة الاستراتيجية الناجحة.

الإستراتيجية الوطنية التمييز المؤسسي التخطيط الاستراتيجي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف