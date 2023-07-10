المدن الجامعية بقناة السويس تستعد لفتح باب التقديم للطلاب الجدد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ان الإدارة العامة للمدن الجامعية تواصل استعداداتها لفتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين والقُدامى للعام الجامعي 2024 -2023 .

ومن جانبه - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالكشف عن آخر استعدادات المدن الجامعية ( للطلاب و الطالبات ) لاستقبال الطلاب الجدد والقُدامى خلال اجتماعه بمسئولي المدن الجامعية - وبحضور الدكتور محمد عبد الجواد مُنسق عام المدن الجامعية، والدكتور تامر حسنين مدير وحدة الMIS، والأستاذ هشام عامر مدير عام المدن الجامعية والأستاذة نجلاء عثمان مديرة مدينة الطالبات، والأستاذ محمد عبد العزيز من وحدة الMIS - مُشيراً إلى أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القناة شهد عمليات تطوير ضخمة بهدف تقديم خدمات أكثر تميزاً للطلاب.

وأكمل الدكتور محمد عبد النعيم أنه جاري الآن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد، والاطمئنان على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة بالمدن الجامعية.



كما ناقش الاجتماع آليات التقديم عبر برنامج الزهراء تيسيراً على الطلاب ، مع تحديد مواعيد التقديم للطلاب الجدد والقُدامى ، مع وضع المعايير التي سيتم قبول الطلاب المتقدمين وفقا لها.

جدير بالذكر ، أنه سبق وقام الدكتور ناصر مندور يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم بزيارات عديدة إلى المدن الجامعية لتفقد المطعم ومخازن الأغذية، وعدد من غرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة وجاهزية الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب، مؤكدين على أهمية متابعة عمليات التعقيم والتنظيف المستمر، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.