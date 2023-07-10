أفضل المشروبات لمقاومة حرارة الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وإفراز الجسم كميات كبيرة من السوائل يوميًا، يكون الحل هو المشروبات الباردة والمثلجة، التي تعوض الجسم تلك السوائل التي يفقدها بسبب الحرارة المرتفعة، وتعمل المشروبات أيضًا على تبريد الجسم بشكل كبير.

1- عصير قصب السكر:

يعتبر عصير قصب السكر أول مشروب يشربه المصريون في الصيف لأنه رخيص ومذاق جيد وله فوائد صحية لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد أنسجة الجسم على النمو.

2- عصير الليمون والنعناع:

إنه أحد أشهر المشروبات في الصيف. يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة. كما أنها من أكثر العصائر التي تبعث على الاسترخاء والهدوء. يتكون هذا المشروب من أوراق النعناع والليمون والسكر والماء المثلج.

3- عصير بطيخ

يعد البطيخ من أفضل الفواكه الصيفية التي يمكنك تقطيعها وتناولها، ولكنه أيضًا من أكثر العصائر إنعاشًا وهو الخيار الأفضل لأنه يرطب الجسم ويساعد في الحفاظ على مستويات الماء في الجسم.

4- القهوة الباردة:

بالنسبة لأولئك الذين يحبون القهوة، فإن القهوة الباردة لها تأثير تبريد على الجسم، لذلك من الفعال شرب القهوة الباردة في الصيف.

5- عصير دوم:

يعتبر من المشروبات الطبية العديدة لاحتوائه على A و B ومضادات الأكسدة