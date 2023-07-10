محمد عبدالعليم داوود يرفض مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: "مش عايزين مؤتمرات من وقت لآخر بخصوص تقديم المساعدات".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال: نحتاج منظومة متكاملة لمواجهة الفقر في هذا البلد، وإنهاء المشكلات الحقيقية، والعمل على انتقال الفقراء من تحت الفقر إلى سوق العمل.

وتابع: أهدرنا إمكانيات الشباب ومن وقت لآخر نقوم بتنظيم مؤتمرات لتقديم المساعدات، نحن في حاجة لإنهاء الفقر وتوفير فرص العمل.

فيما رد النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن عمل التحالف ليس فقط مؤتمرات، بينما هناك العديد من المبادرات والفعاليات خلال الفترة الماضية.

وقال: هناك أكثر من 250 ألف متطوع يعملون في مختلف محاظات الجمهورية 37 مليون تم عمل دراسة حالة لهم وتصنيفهم للحالات المستلزمة لتغطية احتياجاتهم.