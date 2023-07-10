تنسيق الجامعات 2023.. ننشر قائمة كليات اختبارات القدرات

ننشر قائمة الكليات التي يتم أداء اختبارات القدرات بها لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بالجامعات المصرية، وهي كالآتي :

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية.

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وقد أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ يوم السبت المقبل الموافق ١٥ يوليو حتي يوم الخميس المقبل الموافق ٢٧ يوليو .

وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

كما نوهت إلى أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

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