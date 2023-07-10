انطلاق قمة إيجاد في أديس أبابا لبحث الأزمة السودانية.. صور

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قمة المجموعة الرباعية المنبثقة عن منظمة إيجاد، لبحث حل للأزمة السودانية التي اندلعت مننصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتجتمع اللجنة الرباعية المكونة من كينيا وجيبوتي وجنوب السودان وإثيوبيا، لبحث عن حل للأزمة، ويشارك أيضا السعودية والولايات المتحدة، اللذان رعيا مفاوضات جدة، إلى جانب مشاركة مسئولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، صورا لانطلاق القمة الرباعية في أديس أبابا، يظهر خلالها ممثلو الدول المشاركة.

واستبق وزير الخارجية السوداني على الصادق، قمة أديس أبابا بإعلانه رفض مبادرة "إيجاد" بسبب ترأس كينيا للمجموعة واصفا إياها، بالوسيط غير المحايد.

وأعلن الصادق، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "تحفظ السودان على مبادرة إيجاد يكمن في رئاسة كينيا للجنة الرباعية، بسبب مواقف نيروبي غير المحايدة حيال الأزمة السودانية، وما لم يتم استبعاد كينيا من رئاسة اللجنة الرباعية لن تتعاون الحكومة السودانية مع المبادرة".

وجدد الدبلوماسي السوداني رفض السودان لرئاسة كينيا للجنة حل الأزمة، مشيرا إلى أن السودان يعتقد أن علاقات الرئيس الكيني وليام روتو الوثيقة مع قادة قوات الدعم السريع وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية تجعله طرفًا محايدًا.

وتقضي المبادرة بعقد لقاء بين عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، في أديس أبابا، للتفاوض للوصول إلى حل بشأن الأزمة.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أنه لن يحضر القمة بالإضافة إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، بينما يحضرها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الكيني وليام روتو، والسفير السعودي في أديس أبابا، إلى جانب مشاركة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية مولي فيي.