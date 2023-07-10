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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات بعزبة السوق بمدينة بنها.. بالصور

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
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شن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة لإزالة الإشغالات بشارع عزبة السوق بمدينة بنها خلال جولة ميدانية بالمدينة، حيث جرى إزالة عدد من الإشغالات من بينها عدد من الأكشاك المخالفة ومحلات الكاوتش والتندات والمفروشات المخالفة.

ووجه المحافظ بتحرير محاضر مخالفة واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام مشيرا أن هذا الشارع من الشوارع الرئيسية والحيوية التي تربط مدينة بنها بالطريق الزراعي ولن يسمح بإقامة أي إشغالات به.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين، كما ناشد المحافظ المواطنين أصحاب المحلات التي تدار بدون ترخيص سرعه التوجه للمركز التكنولوجي بالمدن والأحياء التابعين لها لاستخراج التراخيص الخاصه بهم وتقنين أوضاعهم تحت إشراف قسم الإشغالات.

إزالة الإشغالات

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اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بنها الإشغالات بشارع عزبة السوق بمدينة بنها