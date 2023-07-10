أثناء الصيانة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص صعقا بالكهرباء داخل بلاعة صرف بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران صعقاً بالكهرباء داخل بلاعة صرف اثناء صيانتها وتنضيفها بمنطقة مسجد موسي بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً بحدوث صعق كهربائي داخل بلاعة صرف بمنطقة مسجد موسي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص اكتشف مصرع شخصين وإصابة اثنين اخرين صعقاً بالكهرباء داخل بلاعة الصرف اثناء صيانتها وتنضيفها وجري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف الينابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواقعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.