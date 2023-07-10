إعلام النواب: قانون التحالف الوطني يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته الخيرية .

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأيضا إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية ، لافته إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم نموذجا فريدا فى العمل الاهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.

وأضافت النائبة هند رشاد ، أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في معركة التنمية ، و عليها دور وطني وأعباء أكثر خلال عام 2023، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم يقوة مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريك أساسي له دور محوري في معركة التنمية و ايضا دور مؤثر في حقوق الإنسان باعتبار أن مكافحة الفقر أحد محاور ملف حقوق الإنسان .