التصديري للصناعات الكيماوية: مصر السابع عالميا في تصدير الأسمدة

أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اعتلاء مصر المرتبة رقم 7 علي مستوي العالم في تصدير الاسمدة يسبقها فقط روسيا ، عمان ، قطر ، السعودية ، الجزائر ، نيجيريا.

وقال خلال ورشة عمل حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية عقدت علي هامش معرض "اجرو ايجيبت" أن الأسواق ذات الإمكانيات الأكبر لصادرات مصر من الاسمدة هي تركيا والهند والبرازيل، مشيرا إلى أن البرازيل تظهر اكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالا لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 306 مليون دولار.

ولفت إلى ما شهدته الصادرات المصرية من الاسمدة وفقا لاحصائيات المفوضية الأوروبية من ارتفاع ملحوظ خلال 2022 بلغت نسبته نحو 187.5% حيث قدرت الصادرات المصرية بنحو ١.٥مليار يورو مقابل 521.7 مليون يورو عام 2021.

وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للاسمدة خلال 2022 بقيمة بلغت حوالي 375 مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة بقيمة 249 مليون يورو، إسبانيا بقيمة بلغت 183 يورو ثم اليونان بقيمة حوالي 149 مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي 97 مليون يورو.

وقد احتلت تلك الدول حوالي 77 % من إجمالي حصة الاتحاد الأوربي من الاسمدة المصرية خلال 2022.

وبلغ حجم صادرات مصر من الاسمدة النيتروجينية حوالي 1.4 مليار يورو ، والأسمدة الفوسفاتية حوالي 16.3مليون يورو والأسمدة البوتاسية بقيمة 11.9 مليون يورو والأسمدة المختلطة بقيمة 39.7 مليون يورو.

وكشف مجيد عن خطه المعارض للمجلس خلال 2023-2024، مشيرا إلى أنها تتضمن ٧ معارض في السعودية ونيجيريا والإمارات وألمانيا وليبيا والمغرب.

وأوضح أنه تم تحضير أكثر من 160 لقاء ثنائي للشركات المشاركة في المعرض مع الشركات التي تم استقدامها ضمن بعثة المشتريين من قبل كل من الهند وانجلترا وكينيا وغانا والهند وإسبانيا واربيل بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أنه تحتل صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل 24 % من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بقيمه بلغت نحو 8.629 مليار دولار محققة معدل نمو بلغت نسبته 23 % مقارنة بالعام السابق عليه 2021 والذي بلغت حجم صادراته نحو 7.033 مليار دولار

تتصدر تركيا قائمه الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمه بلغت 1.027 مليار دولار.

وقد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لاهم 10 أسواق(إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب) نحو 32%.