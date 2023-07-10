محافظ القليوبية يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة بعزبة السوق ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة 100 يوم صحة بالفرقة المنتشرة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد 25 يونيو 2023، وستستمر حتى يوم 6 أكتوبر 2023 والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

واطمأن المحافظ على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاسترايتجي للأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان موجها المواطنين، بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالي من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.

وأضاف الهجان، أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة جرى تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى فحص 122 طفل من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، وفحص 1373 مواطن من المقبلين على الزواج، وفحص عدد 26743 مواطن للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس سي لعدد 21 مواطن، وجرى فحص الأمراض المزمنة لعدد 1727 من كبار السن، وفحص عدد 8081 مواطن للاعتلال الكلوي لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.