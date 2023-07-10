إطلاق نار على 3 أشخاص فى مشاجرة بالبساتين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على 3 أشخاص خلال مشاجرة بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابتهم.

تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

وبالإنتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (4 أشخاص آخرين ، مقيمون بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم المشار إليها ، ولاذو بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش و 2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة) والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.