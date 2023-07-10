أمريكا تثمن نتائج دورة اليونسكو الاستثنائية للمؤتمر العام بالعودة إلى المنظمة

ثمنت الولايات المتحدة نتائج الدورة الاستثنائية الأخيرة للمؤتمر العام لليونسكو التي قبلت خلالها الدول الأعضاء اقتراح واشنطن بالعودة إلى المنظمة بامتيازات العضوية الكاملة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي.

وعبر بلينكن كذلك عن تقديره لقيادة أزولاي في توجيه هذه العملية نحو نتيجة ناجحة.

وأخبر وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، المديرة العامة للمنظمة بأن الولايات المتحدة تتناول الخطوات التالية نحو إعادة الانضمام رسميًا إلى اليونسكو.