وفد مدينة "دونج يانج" الصينية يزور محافظة بورسعيد.. صور

زار وفد مدينة "دونج يانج" الصينية الثقافي والتعليمي، محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، وذلك لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات، الثقافية، والتعليمية والصناعية.

واستقبل المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، الوفد وجرى عرض فيلم تسجيلي يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، واستعرض نائب المحافظ، المشروعات القومية والتطور الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات، بما تشمله من قطاعات تجارية وصناعية وسياحية وتعليمية وزراعية، فضلا عن موقع المحافظة المتميز.

كما عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات بغرب بورسعيد، والصناعات القائمة بجنوب بورسعيد ، والمشروعات التي شهدتها المحافظة للمرة الأولى كالتحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور السياحي و التعليمي و الثقافي بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبهم، توجه الوفد الصيني لنائب المحافظ بالشكر على حسن الاستقبال، كما استعرض الوفد شرحا حول مقومات ومميزات مدينة "دونج يانج" الصينية، وأوجه التشابه بينها وبين محافظة بورسعيد، فضلا عن تطلعاتهم في التعاون المثمر مع بورسعيد، خاصة بعد التطور غير المسبوق على أرض المحافظة.

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