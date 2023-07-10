تجديد حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.