بالفيديو.. نقيب التمريض: تدريب 150 ألف ممرض بالجمهورية خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك تغيير كبير جدًا في مجال التمريض خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث دعم الرئيس لمنظومة الصحة بوجه من مبادرات رئاسية وتطوير في المنظومة.

وأضافت "محمود" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن التعليم الفني في السابق كان دبلوم التمريض بنظام الـ 3 سنوات، وحاليًا خمس سنوات، والرؤية المستقبلية هي أن تكون عامين ونصف بعد الثانوية العامة، موضحة أن هناك تركيز على تطوير المناهج والبنية التحتية والإمكانيات الموجودة والقائمين على العملية التعليمية، وهو ما ترعاه وزارة الصحة بدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وتابعت، أنه للمرة الأولى تم تدريب 50% من عدد التمريض على مستوى الجمهورية، بحوالي 150 ألف ممرض وممرضة فى أخر خمس سنوات على المهارات الأساسية والتخصصات المختلفة بحسب تخصص التمريض، موضحة: أن قبل ذلك كان يتم تدريبهم ولكن ليس بالكم أو الدعم الحالي.