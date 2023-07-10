تفاصيل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بمحافظات الصعيد.. فيديو

قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن للمرأة المصرية دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية، وهذا ظهر منذ فجر التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المرأة المصرية حققت إنجازات منذ ثورة 30 يونيو، حيث بدأت في تولي المناصب العليا وتشرع لها القوانين، إيمانا من القيادة السياسية بدور المرأة.

ولفت إلى أن المراة الصعيدية بشكل خاص تتميز بقوة التحمل والعمل الدؤوب والمهارة فى الحرف اليدوية، موضحا أنه من تلك الصفات، تم تكوين رؤية لتنمية المرأة الصعيدية، من خلال التأهيل والتدريب ودخولها لسوق العمل.

وأشار إلى أنه تم رسم خريطة مشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة وهيئة تنمية الصعيد لدعم المرأة اقتصاديا بالصعيد.