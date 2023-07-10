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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس محكمة النقض الجديد يتسلم منصبه بدار القضاء العالى

حلف اليمين
حلف اليمين
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حضر المستشار حسني عبداللطيف الي دار القضاء العالي صباح اليوم لتسلم منصبه رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الاعلي خلفا المستشار محمد عيد محجوب بعد أن أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ويتوافد جموع القضاة علي مكتبه لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .

ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع و الأربعون لمحكمة النقض المصرية وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٧م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث

بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ١٩٧٨م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة .

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ ١٩٨٦م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام ١٩٩٩م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام ٢٠٠١م وخلال عملة بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية و محكمة القيم العليا و بذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات و الهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات و الهيئات القضائية و رئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات و الهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.

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