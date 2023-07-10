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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بمدينة الفيوم وإزالة التعديات في المهد

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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 شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، عدة حملات للتصدي لمخالفات البناء المخالفة، ووقف التعديات وإزالتها في المهد.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم إيقاف الأعمال وإزالة سقف مخالف بأحد الأبراج السكنية أمام مستشفي الزهراء بمنطقة باغوص، وإيقاف الأعمال وفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية وسقف دور أرضى بشارع أنور بحي الجون، وكذا إيقاف الأعمال وإزالة شدة خشبية لأعمدة وسقف دور سادس علوى مخالف بمنطقة دله بحي شرق، وتم مصادرة مواد البناء، كما تم فك شدة خشبية لمحاولة صب أعمدة خرسانية بمنطقة العبودي. 

وأضاف، أن الحملات تمكنت أيضاً من إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة العبودي بشارع ال١٥ وتم مصادرة الخلاطة المستخدمة فى الأعمال وإيداعها بمجلس المدينة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات عليها، لمنع وقوع التعديات مرة أخرى.

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