استخراج جثة شاب غرق قبالة شواطئ البحر المتوسط بكفرالشيخ

نجح جهود الصيادين المحليين، وصيادو الخير، في انتشال جثة شاب غرق بمياه البحر المتوسط قبالة منطقة بركة غليون شمال الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة ،من قبل رجال الإنقاذ بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان شابين من مياه البحر المتوسط، من منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها، بالتعاون مع خفر السواحل، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد، نائب مأمور مطوبس، والرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مطوبس.

وتمكن رجال الإنقاذ والصيادين، من انتشال جثمان أحمد محمد شعبان بدير عبد الحليم، من ابوغنيمة سيدى سالم، من مياه البحر المتوسط، وجاري البحث عن الغريق علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لرجال الإنقاذ حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، ولكل من شارك في أعمال البحث والإنقاذ.