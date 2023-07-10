ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استخراج جثة شاب غرق قبالة شواطئ البحر المتوسط بكفرالشيخ

الشابين الغريقين
الشابين الغريقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح جهود الصيادين المحليين، وصيادو الخير،  في انتشال جثة شاب غرق بمياه البحر المتوسط قبالة منطقة بركة غليون شمال الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ. 

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة ،من قبل رجال الإنقاذ بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان شابين من مياه البحر المتوسط، من منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها، بالتعاون مع خفر السواحل، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء عصام النجار، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد السعيد، نائب مأمور مطوبس، والرائد أحمد الفقي، رئيس مباحث مطوبس.
وتمكن رجال الإنقاذ والصيادين، من انتشال جثمان أحمد محمد شعبان بدير عبد الحليم، من ابوغنيمة سيدى سالم، من مياه البحر المتوسط، وجاري البحث عن الغريق علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم.
ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لرجال الإنقاذ حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، ولكل من شارك في أعمال البحث والإنقاذ.

الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ غرق شابين في مياه البحر المتوسط قبالة محافظة كفر الشيخ انتشال جثة شاب غرق بمياه البحر المتوسط مياه البحر المتوسط