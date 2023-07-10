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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية وبحوزته 4 قطع خرطوش محلي الصنع داخل منزله بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في الأسلحة النارية متخذاً من منزله الكائن بدائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية مسكن المتهم وأكن ضبطه وبحوزته "عدد 4 فرد خرطوش محلي الصنع، هاتف محمول، مبلغ مالي" وجري اقتياد المتهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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