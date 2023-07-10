بالفيديو.. إنقاذ 300 مهاجر بينهم 84 قاصرا في عرض المياه الإيطالية

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد إنقاذ 300 مهاجر بينهم 84 قاصرا في عرض المياه الإيطالية.

نفذت سفينة ”أوبن أرمز“ ست مهام إنقاذ وسط المتوسط، أغاثت فيها ما وصل إلى 300 مهاجر.

وصلت سفينة المنظمة إلى ميناء برينديزي في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم الأحد، ومن بين الذين تم إنقاذهم 84 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

ويُعتقد أن المهاجرين قدموا من إريتريا ومصر وإثيوبيا وبنين وساحل العاج والكاميرون.

وأنقذت المنظمة هؤلاء المهاجرين خلال تنفيذها ست مهام وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.