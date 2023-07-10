تحريات لكشف ملابسات العثور علي جثة أربعيني طافية على مياه النيل في الوراق

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة أربعيني طافية بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق وبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة طافية بمياه النيل بمنطقة الكورنيش بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الرابع من عمره جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءا القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.