فرنسا تحظر الألعاب النارية خلال عطلة عيد الباستيل بسبب الاضطرابات.. وتزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

حظرت فرنسا بيع وحيازة ونقل الألعاب النارية خلال عطلة عيد الباستيل الأسبوع المقبل وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب.



وتم تصوير المتظاهرين وهم يطلقون الألعاب النارية خلال موجة أعمال الشغب العنيفة التي اجتاحت البلاد في أعقاب إطلاق شرطي النار على نائل في 17 يوليو الماضي.

ومن أجل منع خطر الاضطرابات العامة الخطيرة خلال احتفالات 14 يوليو، يُحظر بيع وحمل ونقل واستخدام الأدوات النارية والألعاب النارية في جميع أنحاء فرنسا حتى 15 يوليو، وفقًا للمرسوم المنشور في الحكومة الفرنسية الرسمية مجلة يوم الاحد.

ويتم الاحتفال بيوم الباستيل، وهو اليوم الوطني لفرنسا، سنويًا في 14 يوليو مع عروض الألعاب النارية الرائعة التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد.

المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، لا ينطبق على المهنيين أو المناطق المحلية التي تنظم عروض الألعاب النارية في العطلة.



رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، قد وعدت "بإجراءات مكثفة لحماية الشعب الفرنسي" خلال الفترة من 13 إلى 14 يوليو، والتي وصفتها بـ "الأيام الحساسة" في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان.

في المقابلة نفسها، أكد بورن أن الحكومة الفرنسية تدرس تغريم آباء القصر المتورطين في أعمال شغب، واحتجزت الشرطة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا خلال أعمال الشغب الأخيرة، وفقًا لوزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانين.

وقال دارمانين للصحفيين في نهاية الأسبوع الماضي إن متوسط ​​عمر آلاف الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة الفرنسية يبلغ 17 عامًا.



وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأن فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات.

وقالت كولونا: "يهدف الدعم الذي نقدمه إلى تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، وسيستمر هذا الدعم ويتكثف، ويجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار".

وتابعت: "نريد أن توفر قمة فيلنيوس فرصة؛ لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد، وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو".